Flamengo volta a ser maior perseguidor do São Paulo nas chances de título do Brasileiro; veja probabilidades

O triunfo por 3 a 0 sobre o Goiás, aliado a mais um tropeço do São Paulo na rodada, colocaram novamente o Flamengo como o clube mais capacitado a tirar o título do Campeonato Brasileiro do Morumbi.

Segundo o “FiveThirdyEight”, site parceiro da ESPN e especializado no cálculo de probabilidades no esporte, o time rubro-negro tem agora 22% de chances de ser campeão do torneio.

A equipe soma 52 pontos e está na quarta colocação da competição, mas tem um jogo a menos e o confronto direto com o São Paulo (pela 38ª rodada), líder com 57 pontos e hoje com 34% de chances de ser o campeão.

Vale lembrar que até a virada do ano, o São Paulo chegou a ter 57% de probabilidade de ficar com a taça, mas a campanha em 2021 não ajudou. Empatou um jogo e perdeu dois, somando um ponto em nove possíveis.

Internacional, 56, e Atlético-MG, 53, segundo e terceiro colocados no Brasileirão, pela ordem, aparecem com 15% e 19%, respectivamente, de probabilidade conseguir o título da competição.

Vale lembrar que o cálculo considera fatores como mando de campo, confrontos direitos, força dos rivais e a própria fase do time. Nesta visão, o Inter tem jogos mais complicados para fazer do que o Atlético-MG, que tem uma partida a menos que o líder e os colorados.

Outros dois clubes com chances de serem campeões, embora bem remotas, são Palmeiras e Grêmio, com 6% e 4%. Os times têm 50 e 51 pontos e estão na quinta e sexta posição, respectivamente.

Nesta quarta-feira (19), terá início a 31ª rodada do Brasileirão com confrontos chaves. O São Paulo encara o Internacional, no Morumbi, em duelo que pode mudar a ponta da tabela ou distanciar líder e vice-líder a sete jogos do fim.

O Atlético-MG enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o Flamengo receberá o Palmeiras na quinta. Ou seja, os seis candidatos ao títulos podem começar a definir o futuro (e a própria sorte) no campeonato.