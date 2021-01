Flamengo x Ceará; prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Flamengo e Ceará, que não vencem há duas rodadas, entram em campo neste domingo, às 16h, a fim de iniciar uma sequência positiva na reta final do torneio. Pela 29ª rodada, o Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na disputa pelo título, enquanto o Vozão, já distante do Z4, mira voos mais altos.

A bola rola às 16h, no Maracanã, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Com 49 pontos, o Flamengo está na quarta posição do Brasileirão, a sete do líder São Paulo. Por sua vez, o Ceará, com 36, é o 11º colocado da tabela.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Ceará:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data-hora: 10 de janeiro, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere, Rede Globo (algumas praças), Tempo Real do LANCE! e narração do L! Voz do Esporte no Facebook do L!.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Lesionados: Thiago Maia e Diego Alves

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Bruno Henrique, Renê, João Gomes, Rogério Ceni, Gerson, João Lucas e Gabriel Barbosa

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Cléber.

Lesionados: Ninguém

Suspensos: Samuel Xavier

Pendurados: Bruno Pacheco, Charles, Lima, Wescley, Vitor Jacaré e Fernando Prass

PALPITES: Na redação do LANCE!, 75% dos votos foram na vitória do Flamengo, enquanto 25% foram no triunfo do Ceará no Maracanã.