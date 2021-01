Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O primeiro clássico carioca de 2021 será o embate entre Flamengo e Fluminense, a ser realizado nesta quarta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos e na terceira colocação, o Rubro-Negro precisa arrancar para se aproximar do líder, São Paulo. Do outro lado, o Tricolor tem 40 pontos e almeja retornar à zona de classificação à Libertadores.

Mandante, o Fla vem de um tropeço na última rodada (empate com o Fortaleza, fora de casa), o que afetou os planos do time de Rogério Ceni visando a liderança da competição. Como só restou o Brasileiro para o Rubro-Negro, há uma significativa cobrança da torcida por uma sequência positiva, algo que o técnico atual não conseguiu desde que chegou – em novembro. De desfalque, Diego Alves segue fora, enquanto Vitinho está suspenso. Gabigol e Filipe Luís retornam de suspensão, em contrapartida.

Já o Flu ainda não venceu desde a saída de Odair Hellmann para os Emirados Árabes. Nas últimas três partidas, foram duas derrotas e um empate sob o comando de Marcão, que está pressionado pela torcida e será ausência por testar positivo para a Covid-19, mas que conta com a confiança interna. A boa notícia é que o departamento médico está vazio. Nenê, Luccas Claro e Luiz Henrique, recuperados de lesão, estão à disposição, assim como Hudson e Paulo Henrique Ganso, que cumpriram suspensão na rodada passada. O único desfalque do time é o zagueiro Nino, fora pelo terceiro cartão amarelo.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Fluminense:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 6 de janeiro de 2021, às 21h30

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Onde ver: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro



FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspenso: Vitinho.

Pendurados: João Gomes, Rogério Ceni, Gerson, João Lucas e Gabigol.

Lesionados: Thiago Maia e Diego Alves.

FLUMINENSE (Técnico: Ailton Ferraz*)

Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago Felipe e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.

Suspensos: Nino

Pendurados: Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Felippe Cardoso, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e Nenê.

Lesionados: –

* Marcão testou positivo para Covid-19



PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% acreditam em vitória do Flamengo, e 20%, em triunfo do Fluminense. O restante, 30%, em empate.