Flamengo x Palmeiras AO VIVO! Siga TUDO do jogo decisivo na parte de cima do Brasileirão!

O Brasileirão é de pontos corridos, mas hoje é dia de decisão! Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Brasília, em jogo que será decisivo para a briga pelo título da competição. E você segue TUDO em TEMPO REAL no ESPN.com.br.

Os dois times estão com dois jogos a menos que o líder Internacional no momento, mas sonham com triunfos que os coloquem na briga.

O Flamengo tem 52 pontos, sete a menos que o Inter. Se vencer os dois jogos a menos, portanto, vai colar de vez e ficar a um só ponto da liderança do campeonato.

Depois de um ano perfeito em 2019, o time rubro-negro tenta “salvar” a temporada com o título do Brasileirão.

Já o Palmeiras vive o lado oposto: pode ser campeão de absolutamente tudo na temporada. Na final da Libertadores e da Copa do Brasil, a equipe alviverde tem 51 pontos no momento.