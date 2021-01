Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão, Liverpool na Premier League…saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Nesta quinta-feira (21), a bola rola para importantes confrontos no Brasil. Às 19h, no Mané Garrincha, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em duelo direto pelo título brasileiro. No mesmo horário, o Santos visita o Fortaleza, que luta contra o rebaixamento. Mais tarde, às 21h, o Corinthians mede forças contra o Sport.

Com times brasileiros! Ranking aponta os 50 melhores clubes de 2020; veja lista

Na Europa, o Liverpool recebe o Burnley pela Premier League, o Barcelona busca avançar na Copa do Rei, contra o UE Cornellá. Na Copa da Itália, a Lazio recebe o Parma, e o líder da La Liga, Atlético de Madrid, visita o Eibar.

VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

15h – Valencia x Osasuna

Campeonato Espanhol

Onde assistir: Fox Premium

15h – UD Ibiza x Athletic Bilbao

Copa do Rei

Onde assistir: Fox Sports

15h30 – São Paulo x Palmeiras

Copa do Brasil Sub-17

Onde assistir: Sportv

17h – Liverpool x Burnley

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Cornellá x Barcelona

Copa do Rei

Onde assistir: Fox Sports

17h15 – Lazio x Parma

Copa da Itália

Onde assistir: DAZN

17h30 – Eibar x Atlético de Madrid

Campeonato Espanhol

Onde assistir: ESPN

17h45 – Chapecoense x Ponte Preta

Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir: Sportv e Premiere

19h – Flamengo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Premiere

19h – Goiás x Ceará

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Premiere

19h – Fortaleza x Santos

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: TNT (menos CE) e Premiere

21h – Sport x Corinthians

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Sportv (menos SP) e Premiere