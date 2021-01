Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em confronto direto da parte de cima da tabela, Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Mané Garrincha. O duelo na capital federal vale pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Após três tropeços seguidos, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias diante do Goiás – agora está a sete pontos do Internacional, o líder. Apesar do alívio com o triunfo, a atuação não convenceu totalmente, e o técnico Rogério Ceni continua sendo questionado por parte da torcida. Para a partida, ele contará com o retorno do titular Gerson, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

O Palmeiras, por sua vez, chega com a moral alta, após aplicar 4 a 0 sobre o maior rival, o Corinthians. Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube paulista ainda mantém vivo o sonho de levantar a taça do Brasileirão e conquistar a Tríplice Coroa. Recuperados de lesão, Patrick de Paula e Gabriel Veron treinaram com o grupo e poderão ser utilizados por Abel Ferreira.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Palmeiras:

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data/hora: 21 de janeiro, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde assistir: Premiere, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Natan) e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Thiago Maia e Diego Alves

Suspensos: –

Pendurados: Renê, João Lucas, João Gomes, Bruno Henrique, Gabigol e Rogério Ceni

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic (Empereur) e Matías Viña; Danilo (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Willian.

Lesionados: Gustavo Gómez, Wesley e Luan Silva

Suspensos: –

Pendurados: Lucas Lima, Raphael Veiga, Luiz Adriano, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa, Wesley e Abel Ferreira

PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% acreditam em empate, 25%, em vitória do Flamengo, e os 25% restante, em triunfo do Palmeiras.