Flor do Caribe devassa vida de vilão matusalém para entrar no ‘juízo final’ · .

O passado de Dionísio (Sergio Mamberti) virará assunto de fofocas e revelações entre os habitantes de Vila dos Ventos em Flor do Caribe. Nos próximos capítulos da novela das seis, o telespectador verá Candinho (José Loreto) descobrir que é filho do vilão, e Ester (Grazi Massafera) terá uma grande pista de que seu ex-sogro é um crápula pior do que ela imaginava.

Esse é um dos assuntos do 42º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das novelas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Na atual reprise das 18h, a reputação e a pose de Dionísio entrarão numa derrocada mais intensa nas próximas semanas. Próxima de sua reta decisiva e do “juízo final” do personagem, a novela mostrará um lado ainda mais perverso do vilão.

Primeiro, Candinho finalmente descobrirá quem é seu pai e ficará desolado ao saber que é filho do ricaço, que teve um caso com Maria Adília (Inez Vianna). Ele se lembrará de como já foi maltratado pelo vilão e sofrerá com isso.

Ao longo da semana, Ester (Grazi Massafera) descobrirá mais podres do passado de Dionísio. Com a ajuda de um amigo de Samuel (Juca de Oliveira), a mocinha encontrará uma foto antiga do malvado, verá o nome que ele usava na época do nazismo e ficará sabendo que a ação do idoso na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi mais terrível do que todos pensavam.

A novela das nove, A Força do Querer, também exibirá cenas fortes de uma grande revelação. Ivana (Carol Duarte) contará para toda a família que é um homem trans, e Joyce (Maria Fernanda Cândido), Eugênio (Dan Stulbach) e Ruy (Fiuk) terão muita dificuldade para entender e lidar com o assunto.

Já em Laços de Família, a verdade sobre como Capitu (Giovanna Antonelli) ganha a vida está prestes a ser revelada. A jovem contará a Fred (Luigi Baricelli) que é garota de programa, e o professor sofrerá muito ao ouvir o relato da amada.

Você pode ouvir pelo link abaixo o 42º episódio do podcast Noveleiros, do ., também disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e no Google Podcasts.

Ouça “#42 – Revelações bombásticas sobre Dionísio e Ivana agitam as novelas!” no Spreaker.