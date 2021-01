Floresta e Novorizontino ficam no empate no jogo de ida da semifinal da Série D

Neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, Floresta-CE e Novorizontino ficaram apenas no empate de 1 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza.

A partida começou com os visitantes melhores. Logo aos 14 minutos, Cléo Silva tabelou com Pereira e chutou forte para abrir o placar. No entanto, a alegria dos paulistas durou pouco. Aos 25, Jô trocou passes com Deysinho e deixou tudo igual.

— Floresta Esporte Clube (de 🏡) (@florestaec) January 16, 2021

Na etapa complementar, o Novorizontino dominou todas as ações ofensivas, dando muito trabalho ao goleiro Douglas. Entretanto, a pressão não foi suficiente para tirar a igualdade do placar.

Agora, as duas equipe voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 23, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo, às 18 horas (de Brasília). Quem vencer avança à decisão, que será contra Mirassol ou Altos.