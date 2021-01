Fluent Design: Windows 10 recebe bordas arredondadas em teste

A Microsoft começou a testar novos conceitos do Fluent Design no Windows 10. De acordo com o Windows Latest, alguns usuários da versão prévia do sistema receberam um comando para tornar as bordas da interface arredondadas.

O flag que habilita o novo visual apareceu com o nome “RoundedWindowCornersPrototype”. A função altera o visual de apenas algumas partes do sistema, como o Menu Iniciar, as janelas de apps e as Configurações.

O Windows 10 deve receber bordas arredondadas até o fim de 2021Fonte: Windows Latest

Algumas imagens exibindo o novo visual em ação já estão rodando os fóruns da internet. O Fluent Design aplicado nas bordas do SO da Microsoft traz uma aparência que lembra o visual utilizado no Windows 7 e também no macOS, o sistema da Apple para computadores.

Atualização Sun Valley

O novo visual para a interface do Windows deve chegar com a atualização Sun Valley, que só deve ser lançada na segunda metade de 2021. Segundo as especulações, o update é tão marcante que é chamado de “Windows 10++” pelos funcionários da Microsoft.

A atualização supostamente contará com diversas mudanças inspiradas no Windows 10X, nova edição do sistema que teve seu visual vazado recentemente. Além das bordas arredondadas, a Microsoft já está testando e até distribuindo novos ícones que seguem o Fluent Design.