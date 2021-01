Fluminense está próximo de definir futuro de Marcos Paulo

O atacante do Fluminense Marcos Paulo está perto de definir seu futuro: após interesses de alguns clubes, o Atlético de Madrid deve ser o destino do jogador tricolor.

O jornalista italiano Francesco Guerrieri cravou que o clube espanhol vai desembolsar R$ 30 milhões para contar com Marcos Paulo já nesta janela de transferências. O Atlético de Madrid queria contratar o atleta em julho, sem pagar qualquer quantia, mas o interesse de outros clubes fez a diretoria colchonera mudar de ideia.

Parma e Atalanta chegaram a fazer propostas pelo atacante. O Parma, inclusive, foi mais enfático na procura.

A vontade do atleta de não sair de graça do Fluminense também influenciou na decisão. Com isso, os tricolores vão receber uma boa quantia e terão um alívio financeiro.

Marcos Paulo tem passaporte europeu e disputou jogos pelas categorias de base de Portugal. O jogador já esperava uma proposta oficial desde a janela de transferências do meio do ano.