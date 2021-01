Fluminense reencontra ‘carrasco’, e Mancini tenta repetir sequência de Tiago Nunes que fez Corinthians arrancar

Embalado na reta final do último ano, o Corinthians faz nesta quarta-feira (13) a sua ‘estreia’ em 2021. Na Neo Química Arena, a equipe de Vagner Mancini enfrentará o Fluminense, pela 29ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto pelas posições próximas à zona de classificação à primeira fase de Conmebol Libertadores.

A partida marcará o reencontro entre o clube das Laranjeiras com o treinador, que foi o carrasco do Tricolor na Copa do Brasil de 2020. Ainda no comando do Atlético-GO, Mancini comandou a equipe numa virada histórica para o Dragão.

Após perderem por 1 a 0 no duelo no Rio de Janeiro, os goianos conseguiram fazer 2 a 1 até a reta final da partida. Já nos acréscimos, Matheus Vargas marcou o gol do 3 a 1, que garantiu o time de Goiânia nas oitavas de final.

“O Mancini aparece no momento da confiança dos jogadores. Nas derrotas ele tenta motivar, sabendo que podemos dar mais. O Vagner entra também com parte tática dele, que é muito boa, a visão dele. E com feeling de dar uma confiança a mais para o jogador”, disse o lateral-direito Dudu, após a partida contra o Fluminense, em papo exclusivo com o ESPN.com.br.

O treinador, inclusive, tem 100% de aproveitamento em duelos diante do Fluminense na Copa do Brasil. Além de 2020, Mancini bateu o Tricolor na final da competição em 2005, quando comandava o Paulista, de Jundiaí-SP, que levantou a taça dentro do Maracanã.

Mancini pode repetir Tiago Nunes

Com uma partida a menos em relação ao Fluminense na classificação, o Corinthians segue tentando colar no bloco de vaga à Conmebol Libertadores, tem justamente o time das Laranjeiras à frente. Para reduzir a vantagem da equipe carioca, o Timão precisará embalar sua quarta vitória seguida.

Essa sequência te triunfos não acontece no Parque São Jorge desde a arrancada já na reta final do Campeonato Paulista, quando o time ainda comandado à época por Tiago Nunes superou Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol, para chegar à final do Estadual contra o Verdão, sendo superado nos pênaltis após dois empates em 0 a 0.

A campanha no Estadual ainda segue como a maior sequência invicta do Corinthians na temporada, prorrogada até o início de 2021 pela pandemia da COVID-19. Naquela oportunidade, o time ficou nove partidas sem ser superada. Agora, Vagner Mancini já acumula seis jogos sem derrota.