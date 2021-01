Fluminense reencontra equipe que abriu ‘sequência dos sonhos’ no primeiro turno do Brasileirão

O Fluminense chegou a 46 pontos no último final de semana após vitória sobre o Sport e manteve viva a esperança pela vaga na Conmebol Libertadores da próxima temporada depois de oito anos fora do torneio continental.

E, para os torcedores do clube, a sequência final de jogos do Campeonato Brasileiro causa novas esperanças de que a vaga será confirmada. O motivo? Os resultados no primeiro turno do torneio.

Naquela ocasião, após derrota para o Sport, fora de casa, e eliminação na Copa do Brasil contra o Atlético-GO, o time conseguiu sair do mês de outubro invicto, nos oito jogos disputados naquele mês.

Ao todo, o time teve cinco vitórias e três empates, conquistando 18 pontos no total e terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na quarta colocação da competição, que daria ao clube a vaga direta na fase de grupos.

Aquela sequência se iniciou contra o Coritiba, no estádio Nilton Santos, em goleada por 4 a 0, com gols de Michel Araújo, Felipe Cardoso, Nino e Paulo Henrique Ganso.

Nesta quarta (20), o Tricolor enfrenta o Coxa no Couto Pereira. Enquanto o time carioca está na sétima posição, quatro pontos atrás do sexto, Grêmio, o time paranaense é 19°, sete pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.