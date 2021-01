Fluminense se recupera no Brasileirão e vence o Sport

O Fluminense conquistou importante resultado ao vencer o Sport por 1 a 0, neste sábado, no Nilton Santos. Com o resultado, os tricolores chegaram a 46 pontos e seguem próximos do G-6 do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos seguem com 32, próximos da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi disputado em ritmo morno. O Sport ficou com um homem a menos após expulsão de Júnior Tavares. No início do segundo tempo, o Fluminense marcou o gol da vitória com Lucca.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, na quarta-feira. O Sport entra em campo no dia seguinte, contra o Corinthians, na capital paulista.

O jogo – O confronto começou em ritmo morno. O Fluminense tinha mais ímpeto ofensivo, mas não levava perigo. O Sport também buscava os avanços, sem qualidade.

Tanto que a primeira boa chance da partida aconteceu somente aos 32 minutos. Dalberto aproveitou cruzamento, mas Luccas Claro salvou os donos da casa. O Fluminense respondeu em seguida, em falta cobrada por Danilo Barcelos. O lateral quase acertou o gol pernambucano.

Na parte final, o Sport ficou com um homem a menos após Júnior Tavares ser expulso. O lateral pisou em Calegari e recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR. Mesmo com um homem a mais, os tricolores não conseguiram pressionar e foram para o intervalo com o empate no Nilton Santos.

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu chegar ao gol na primeira chegada ao ataque. Calegari cruzou para Luccas cabecear para o gol. A bola desviou em Patrick e enganou Luan Polli.

O gol deu tranquilidade ao Fluminense, que aumentou o domínio em campo. Tanto que aos dez minutos, Fred tocou para Michel Araújo acertar o travessão pernambucano. O Sport não se intimidou com o lance e respondeu com um cabeceio de Dalberto na trave.

As duas equipes mantinham a vocação ofensiva. O Sport assustou em chute de Dalberto. Já o Fluminense respondeu com Felippe Cardoso, que não conseguiu fazer a finalização.

Nos minutos finais, o Sport ainda tentou pressionar utilizando as jogadas aéreas, mas viu o Fluminense segurar o resultado para sair com a vitória em casa.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 0 SPORT

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16 de janeiro de 2021, sábado

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartão amarelos: Fred (Fluminense)

Cartão vermelhos: Júnior Tavares (Sport)

GOL

FLUMINENSE: Lucca, aos 3min do segundo tempo

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago, Michel Araújo (Nenê) e Luiz Henrique (Caio Paulista); Lucca (Hudson) e Fred (Felippe Cardoso)

Técnico: Marcão

SPORT: Luan Polli; Raul Prata (Hernane), Maidana, Adryelson (Ricardinho), Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique (Ewerthon) e Betinho; Patric, Marquinhos (Sander) e Dalberto (Mikael)

Técnico: Jair Ventura