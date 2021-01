Fluminense x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O “Clássico Vovô” tem mais um capítulo importante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, Fluminense e Botafogo vão a campo em São Januário para retomarem o caminho das vitórias e seguirem firmes em seus respectivos sonhos na competição. O Tricolor das Laranjeiras, com 47 pontos, tenta se recuperar do empate com o Coritiba e firmar-se entre os oito primeiros na competição nacional. O Alvinegro, por sua vez, corre contra o tempo: além de driblar uma seca de cinco jogos sem vitórias, a equipe, com 23 pontos, tenta sair da lanterna e manter as esperanças de seguir na elite. A partida é válida pela trigésima-segunda rodada da competição nacional.

> Veja como estão Fluminense e Botafogo na tabela do Brasileiro-2020

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x BOTAFOGO

Data-Hora: 24-01-21 – 20h30

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz (Nino) e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy. Técnico: Marcão

Suspensos: Caio Paulista (vermelho direto) e Fred (terceiro amarelo).

Pendurados: Martinelli, Yago Felipe, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e Nenê.

Com Covid-19: Felippe Cardoso.

Lesionados: Ganso e Marcos Paulo.

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Kanu), Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Nascimento, Matheus Babi e Warley (Kelvin). Técnico: Eduardo Barroca

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan e Pedro Raul.

Lesionados: Gatito Fernández, Pedro Raul, Guilherme Santos e Lucas Barros.

Em transição: Luiz Otávio.

Palpites: 90% da redação do LANCE! apostou em vitória do Fluminense, enquanto 10% em um empate.