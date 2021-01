Foco Estratégico no Produto – Notícias Concursos

Empresas tradicionalistas e diferencial competitivo – O foco o produto gera valor?

As empresas tradicionalistas do mercado, que atuavam anteriormente a era digital, tinham um produto foco. Esse produto foi muito importante para o comércio, principalmente tempos atrás. Porém, no momento atual pode ser que a empresa precise um pouco mais do que um produto para ser um diferencial competitivo.

Todavia, essa necessidade não impede que a empresa possa ter um produto foco para alinhar as suas demandas estratégicas na era digital. Já que esse produto se refere a algo que entrega o valor da empresa ao cliente.

Por isso, por muitas vezes, o produto foco representa a empresa, ainda que sejam lançados diversos outros. Pode ser algo específico ou uma linha de produtos. Por exemplo, para uma famosa empresa brasileira, o seu foco é perfume, sendo que são diversas opções oferecidas aos clientes.

Futuros lançamentos e garantias estratégicas

No entanto, quando pensamos em produto importado, dificilmente pensamos em uma linha. Pensamos diretamente em um único produto que representa a marca. Seno assim, essa é a diferença.

Se você focar em uma linha de produtos, pode criar vários subprodutos a partir desse ponto de partida. Porém, se focar em um único produto pode ser que enfraqueça automaticamente seus futuros lançamentos.

Todavia, ao um produto foco que seja viabilizado no mercado, a sua marca está garantida estrategicamente. Por exemplo, o iPhone é o produto foco da Apple, mesmo que ela tenha vendas garantidas em outros produtos.

Portanto, caso a empresa não tenha tanta certeza da sua entrega de valores através de um único produto, seria importante trabalhar em uma linha de produtos, ou ainda em uma linha diversificada, ampliando assim a sua atuação dentro do seu segmento de mercado. Bem como ampliando o perfil do seu público-alvo. No entanto, essa estratégia é ousada e requer estudos e planejamento orçamentário.