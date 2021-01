‘Foi Dionísio’ · .

Hélio (Raphael Vianna) precisará sentir no bolso para finalmente entregar Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Após a polícia apreender US$ 1 milhão (R$ 5,393 milhões), o rapaz enfim perceberá que foi manipulado pelo avô de Alberto (Igor Rickli). Ele abrirá o bico para não passar o resto da vida atrás das grades na novela das seis.

Ester (Grazi Massafera) vai dar uma última cartada para obrigar o irmão de Marizé (Livian Aragão) a confessar toda a verdade sobre os atentados contra Samuel (Juca de Oliveira), mas não obterá sucesso. “Ele continua negando, delegando. Eu sinto muito em não poder te ajudar”, lamentará ela em depoimento a Rocha (André Salvador).

O investigador, no entanto, não desistirá de arrancar uma confissão do personagem de Raphael Vianna nas cenas que serão exibidas no próximo dia 4. Ele pressionará o ex-namorado de Taís (Débora Nascimento) com uma maleta cheia de dinheiro que foi apreendida enquanto o advogado tentava fugir do Brasil.

“Acho que o senhor esqueceu isso dentro daquele avião, seu Hélio. Como ninguém reclamou a sua bagagem, a companhia aérea entrou em contato com a Polícia Federal. Nós identificamos como do passageiro Flávio Alcântara Botelho, que vem a ser a sua identidade falsa. Eu queria que o senhor me explicasse a origem desse milhão de dólares”, começará Lira (Tico Cardoso).

“Por que você não diz logo a verdade? Que você recebeu esse dinheiro das mãos de um magnata que lhe prometeu uma quantia assombrosa para você assumir a culpa no lugar dele?”, emendará o delegado. “Não, esse dinheiro eu peguei emprestado. Digo, eu dei um desfalque no Grupo Albuquerque”, inventará o jovem.

Corda no pescoço

Cada vez mais enrolado, Hélio será desmentido por Ester. “As informações que eu tenho são da época em que eu morava na casa de seu Dionísio, de uma fonte segura e confiável”, dirá a loira. Um flashback mostrará Zuleika (Giselle Alves) explicando os planos do antagonista de Sérgio Mamberti. “Eu imagino que seja um milhão por cada ano de cadeia”, arrematará ela.

Hélio perderá as estribeiras. “É um blefe, que dez milhões?! Ela e Cassiano [Henri Castelli] querem que eu acuse o seu Dionísio pelo que aconteceu com o pai dela, mas eu estou dizendo e vou continuar a dizer que fui eu”, insistirá o filho de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos).

Rocha decidirá colocar as cartas na mesa “Você não está convencendo. Deixa eu esclarecer alguns pontos que talvez você não saiba, mas quero que preste bastante atenção. Se você acredita que daqui a três anos vai sair da cadeia em liberdade, com R$ 11 milhões, eu digo que você está enganado”, comentará o agente da lei.

“Daqui a três anos, a sua liberdade será apenas condicional. Isso significa que você está sob estrita vigilância da polícia. Como você vai justificar para a Receita Federal o aparecimento dessa fortuna? Vai tentar outra fuga do país para ser pego, preso e cumprir o resto da pena em regime fechado? Perder anos preciosos da vida por conta de uma burrada?”, complementará Lira.

Com peso na consciência, Hélio voltará atrás na sua decisão. “Está bom, eu falo. Esse dinheiro aí quem me deu foi o seu Dionísio Albuquerque. E agora, o que vai acontecer comigo?”, questionará o bonitão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

