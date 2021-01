Fora da Globo desde 2019, Leandro Hassum vira arma na estreia de novo domingo · .

Fora da Globo desde 2019, Leandro Hassum é a grande aposta da emissora para a estreia de sua nova grade de domingo, marcada para o dia 17, quando Temperatura Máxima e The Voice + trocarão de horário. O objetivo da inversão é que, com a sessão de filmes no ar mais cedo, Celso Portiolli e seu Domingo Legal não consigam crescer na audiência.

A Globo escalou a comédia nacional Não se Aceitam Devoluções (2018) para funcionar como sala de espera para o primeiro episódio do The Voice +, já no novo horário. Ainda inédito na TV aberta, o filme é baseado no longa mexicano Não Aceitamos Devoluções (2014).

Nesta produção, Hassum vive Juca Valente, o dono de um quiosque que só quer saber de diversão. Sua vida muda completamente quando uma ex-namorada americana reaparece com uma filha nos braços. Ele, então, viaja para os Estados Unidos com a expectativa de entregar a criança para a mãe, mas acaba mudando de ideia conforme convive com a garota. Veja o trailer:

No domingo seguinte (24), a Globo vai exibir a aventura cômica R.I.P.D. – Agentes do Além (2013), cujos direitos eram da Record. Na emissora de Edir Macedo, o longa teve sua maior audiência na estreia: registrou 7,4 pontos em dezembro de 2016. Marcou 5,3 em março de 2018 e teve exatos 5,0 pontos nas outras três vezes em que foi exibida –a mais recente delas em dezembro de 2018.

Neste filme, Ryan Reynolds interpreta Nick Walker, um policial que, depois de morto, vai para o Departamento Descanse em Paz. Lá, os responsáveis decidem que ele deve voltar à Terra para capturar seu assassino.

Tela morna?

Ryan Reynolds também marcará presença na primeira Tela Quente de 2021. Ele é um dos protagonistas de Dupla Explosiva (2017), que vai ao ar na próxima segunda-feira (11). Agora, ele é um guarda-costas que tem a missão de proteger um assassino prestes a testemunhar no tribunal. Mas, para chegar no julgamento, eles terão que resolver suas desavenças.

Na semana seguinte, dia 18, o público vai reencontrar o agente Ethan Hunt (Tom Cruise) em Missão Impossível: Efeito Fallout (2018). Nesta sequência, o espião precisa impedir uma explosão, ao mesmo tempo em que se vê atormentado por questões do seu passado.

Para fechar o mês, inteiramente ocupado por reprises, a Tela Quente do dia 25 traz o nacional Minha Vida em Marte (2017), protagonizado por Mônica Martelli e Paulo Gustavo. Com o casamento desgastado, Fernanda (Mônica) vai contar com o apoio de Aníbal (Gustavo), seu amigo e sócio, para superar a crise. Ela precisa decidir se continua seu relacionamento ou se separa.

Fica um alerta para o espectador que deseja preparar a pipoca: desde que começou a divulgar os títulos do mês com antecedência, a Globo mantém o hábito de promover pelo menos uma troca. São raros os casos em que todos os filmes divulgados foram ao ar na data prevista, sem nenhuma alteração.