Fora da TV, mocinha de Malhação diz que reprise é necessária; saiba por quê · .

Fora da TV desde A Dona do Pedaço (2019), a atriz Bruna Hamú voltou ao ar como a protagonista Bianca de Malhação Sonhos. A reprise do folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm substituiu a segunda exibição de Viva A Diferença (2017) e retrata a luta de jovens em busca de seus objetivos. Para a intérprete, a volta da trama é necessária em “momentos tão difíceis”.

Com um texto lúdico e diverso, a novelinha juvenil conta a história de adolescentes no caminho para alcançar suas ambições. Assim como os outros personagens, Bianca quer se tornar atriz e passa por cima até do ciúme do pai, Gael (Eriberto Leão). Ele abomina a ideia de vê-la brilhar.

“Malhação foi a realização de um grande sonho. A gente falava [disso] todo dia na preparação. Tinha muita paixão. A gente sabia que era feliz e até hoje reverbera. Não é à toa que Sonhos passe agora depois de um momento tão difícil”, revelou ela durante a coletiva de imprensa da reprise.

Carreira depois de Malhação

Logo após o término da trama juvenil, Bruna Hamú foi escalada para viver Camila em A Lei do Amor (2016). No folhetim, a jovem interpretou uma patricinha que se apaixonava pelo frentista Robinson (Gabriel Chadan) e virava garota de programa para bancar seus luxos.

Mas a intérprete ficou grávida de seu primeiro filho durante o período de gravações, e a trajetória da personagem teve que ser alterada. Para justificar a ausência da atriz, Camila foi mandada para um intercâmbio na Nova Zelândia e voltou a aparecer só na reta final da trama.

Três anos depois, a atriz voltou ao mundo da dramaturgia em uma participação em A Dona do Pedaço. Bruna interpretou Joana –a suposta filha da mocinha Maria da Paz (Juliana Paes).

Apesar de ter feitos alguns trabalhos com novelas logo após Malhação Sonhos, a atriz disse ainda carregar alguns ensinamentos de Bianca: “É muito importante você ter fé, independentemente das circunstâncias. É aquilo que vai te impulsionar, que vai te dar caminhos. Eu nunca deixei de acreditar”, finalizou.

