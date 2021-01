Fora do MasterChef, Paola Carosella ensina Felipe Neto a fritar ovo · .

Apenas três dias depois de anunciar sua saída do MasterChef, Paola Carosella retomou o seu canal no YouTube –que não era atualizado desde setembro do ano passado. No programa de volta, a chef argentina fez uma receita tão simples que dificilmente seria aprovada no reality culinário da Band: um ovo frito.

A ideia do vídeo surgiu de uma conversa que Paola teve com Felipe Neto: ela o convidou para cozinhar no programa, e o youtuber respondeu que não sabia sequer fritar um ovo. A chef, então, decidiu aproveitar a oportunidade para ensinar o amigo (e seus seguidores) a maneira dela de preparar o prato.

Felipe Neto não foi citado no programa à toa. A ex-jurada fez uma parceria com a empresa do youtuber. Com a supervisão da equipe do influenciador digital, ela passará a publicar mais conteúdos ao longo deste ano.

Confira o vídeo que marca a volta de Paola Carosella ao YouTube:

Paola Carosella saiu do MasterChef

A culinarista, que estava no programa desde a primeira temporada, em 2014, pediu demissão da Band para se dedicar aos próprios negócios. A informação foi divulgada pela emissora em um comunicado nesta quarta-feira (13).

“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, falou Paola no comunicado.

A saída aconteceu de forma amigável, e prova disso é que o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu pessoalmente a chef.

“Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela, e as portas aqui na Band estarão sempre abertas”, disse o executivo.

A Band já confirmou para este ano a oitava temporada do MasterChef Brasil, reality que é a principal força comercial da emissora. A substituta (ou o substituto) de Paola Carosella ainda não foi definida(o) pela Band e Endemol, produtora responsável pelo formato. Erick Jacquin e Henrique Fogaça devem permanecer na atração, que tem o comando de Ana Paula Padrão.

Pouco tempo depois de a Band ter confirmado o pedido de demissão da chef, ela foi ao Twitter agradecer pelo período como integrante do programa culinário.

“Preciso muito agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. Todo mundo que me acolheu e deu tanto. Mais carinho e afeto do que eu podia imaginar. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Vocês fizeram Paola Carosella ser quem é. Eu sou apenas gratidão. Sempre. Sempre. Obrigada”, enfatizou.