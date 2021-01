Fora dos planos, Elias rescinde o seu contrato com o Bahia

Fim da passagem de Elias pelo Bahia. Na tarde desta segunda-feira, o meio-campista se reuniu com a diretoria do Tricolor e acertou a sua rescisão contratual.

O principal motivo para a sua saída foi a troca no comando técnico. Desde a entrada de Dado Cavalcanti, o atleta perdeu espaço e não estava nos planos do treinador.

No total, Elias disputou 16 partidas com a camisa do Esquadrão de Aço e não marcou nenhum gol.