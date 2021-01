Ford encerra produção de veículos e fecha fábricas no Brasil

A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) que vai encerrar a produção de veículos no Brasil e fechará todas as suas fábricas no território nacional até o final do ano. Os quatro modelos feitos pela marca no país — EcoSport, Ka, Ka Sedan e T4 — continuarão à venda enquanto durarem os estoques.

Conforme a montadora, a decisão foi motivada pela capacidade ociosa da indústria e a redução nas vendas, ampliadas pela pandemia. “Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a produção no Brasil, atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos mais empolgantes do nosso portfólio global”, comentou o CEO da Ford Jim Farley.

As fábricas localizadas em Taubaté (SP), de onde saíam motores e transmissões, e de Camaçari (BA), na qual eram feitos o Ka e o EcoSport, serão fechadas imediatamente. Já a planta industrial de Horizonte (CE), responsável pela fabricação do Troller T4, terá as atividades encerradas no último trimestre de 2021.

A montadora afirmou que continuará a oferecer assistência de manutenção e garantia aos clientes.Fonte: Ford/Divulgação

Vale lembrar que a companhia havia fechado a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) em 2019. E com estes novos encerramentos, manterá no país apenas a sede administrativa da Ford para a América do Sul, na capital paulista, o Centro de Provas em Tatuí (SP) e o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia.

Importação de veículos

Presente no Brasil desde 1919, a Ford continuará no mercado nacional por meio da importação de carros, principalmente das suas fábricas no Uruguai e na Argentina, priorizando modelos com novas tecnologias.

De acordo com Farley, a montadora vai “acelerar a disponibilidade dos benefícios trazidos pela conectividade, eletrificação e tecnologias autônomas suprindo, de forma eficaz, a necessidade de veículos ambientalmente mais eficientes e seguros no futuro”.

A nova geração da Ranger, o Mustang Mach 1, a Transit e o Bronco são alguns dos veículos que a marca importará para o Brasil.