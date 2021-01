Na véspera da final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, Cuca e Alison foram os representantes do Santos na última entrevista coletiva. E o treinador fez mistério na montagem do time.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Questionado por um jornalista se a dúvida para a escalação estava no meio-campo entre Sandry e Lucas Braga, o treinador desconversou. E colocou até mesmo o destaque Soteldo no bolo das interrogações. Estaria Cuca blefando para esconder o jogo para Abel Ferreira?

“Você falou de Sandry e Lucas Braga. Tivemos fora o Soteldo por duas partidas. As duas joguei com os dois, Sandry e Lucas Braga. Podemos incluir o Soteldo (na dúvida). A performance, mesmo trocando peça, a forma de atuar é a mesma”, disse Cuca, destacando a dificuldade de uma partida em final única.

“Não sei se será um jogo de 90 minutos, pode ser mais. De repente o jogo pode se decidir no meio ou no fim. Pode ser no começo também. Entrar com os quatro atacantes. É uma situação que a gente tem. Vamos escolher a melhor ao longo do jogo”, completou.

Cuca e Soteldo comemoram gol do Santos sobre o Boca Juniors EFE

Assim que chegou, Cuca nunca escondeu que o foco era a Conmebol Libertadores. Muitas vezes, preservou o time principal no Brasileirão para se concentrar na competição sul-americana. Segundo ele, a juventude do elenco impedia o time de ter a mesma pegada nas duas competições.

“É uma coisa natural, se for pensar, diziam ‘como ele aposta na Libertadores?’. Era o caminho mais curto. O time vinha com duas vitórias (na fase de grupos), era meio caminho andado. O Brasileirão vai premiar o melhor elenco, não o melhor time. Jogo domingo e quarta, COVID, lesão, suspensão, viagem, outras competições. Se não tiver 25 jogadores do mesmo nível, você não bate campeão”, explicou Cuca, para finalizar.

“Temos muitos meninos em formação. Ainda não estão prontos. Nossa aposta não iria ser no Brasileiro, iria ser no mata-mata. Abrindo mão do Brasileiro para o time estar inteiro. Deu certo a estratégia, chegamos à final. Futebol brasileiro está de parabéns com dois representantes. Amanhã a gente mede força, não tem favorito, é clássico, tudo pode acontecer”, finalizou,