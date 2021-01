Fortaleza anuncia Enderson Moreira como técnico até o fim de 2021

Poucas horas depois de confirmar a demissão de Marcelo Chamusca, o Fortaleza já possui um novo treinador. Nesta quinta-feira, o clube cearense anunciou a contratação de Enderson Moreira como técnico até o fim de 2021.

Nesta temporada, Enderson Moreira já comandou Ceará, Cruzeiro e Goiás. Em seu último trabalho, pelo Esmeraldino, o treinador acumulou três empates e sete derrotas em dez jogos, aproveitamento de apenas 10%.

O técnico chega com a missão de encerrar a fase ruim do Leão do Pici no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Fortaleza ocupa a 15ª colocação na tabela, com 31 pontos, e não triunfa há seis confrontos.

Depois de perder para o Sport na quarta-feira, o elenco do Leão retornará aos gramados no sábado, quando recebe o Grêmio, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Castelão. Diante do time gaúcho, o Tricolor cearense busca terminar a sequência de seis partidas sem vencer dentro de casa.