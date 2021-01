Fortaleza anuncia Enderson Moreira para reta decisiva do Brasileirão e chega a três técnicos na temporada

O Fortaleza tem um novo treinador. Horas depois da demissão de Marcelo Chamusca, o clube anunciou a chegada de Enderson Moreira, nesta quinta-feira (7), com contrato válido até dezembro de 2021.

O principal desafio do novo comandante será afastar o Leão do Pici da disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time está na 15° colocação, com 31 pontos, três acima do primeiro time presente no Z-4.

Esta será a primeira passagem de Enderson pelo Fortaleza. Entre 2019 e 2020, o comandante esteve à frente do maior rival do time, o Ceará. Foram 32 jogos, 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Em 2020, além do Ceará nos primeiros meses, o treinador teve passagens rápidas pelo Cruzeiro e pelo Goiás. Neste segundo, foi demitido por não conseguir tirar o time da zona de rebaixamento.

Marcelo Chamusca foi o escolhido para substituir Rogério Ceni em novembro, mas não conseguiu superar o antecessor. Depois de nove jogos, com quatro derrotas, quatro empates e uma vitória, foi demitido.

Seu último jogo foi na quarta-feira (6), contra o Sport, na Ilha do Retiro, quando o time foi derrotado por 1 a 0. No próximo sábado (9), o time encara o Grêmio, finalista da Copa do Brasil.