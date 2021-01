Fortaleza registra 10 casos de covid-19 no elenco

Na primeira bateria de testes de 2021, o Fortaleza registrou dez casos positivos de covid-19 entre os jogadores. Os nomes dos atletas não foram divulgados.

Os exames foram realizados visando o duelo com o Sport, que ocorre na próxima quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

De acordo com o clube, já foram realizados os testes de contraprova. Boa parte dos atletas contaminados não apresentaram sintomas, outros estão com sintomas gripais leves.

Para os próximos compromissos do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici terá 21 atletas à disposição.

Confira o comunicado emitido pelo Fortaleza:

“O Fortaleza Esporte Clube informa que, em testagem realizada visando a partida diante do Sport, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dez atletas positivaram para Covid-19.

O Departamento Médico comunica ainda que todos já foram confirmados por contraprova, os atletas se apresentam, em sua maioria, sem sintomas e alguns com sintomas gripais leves.

Todos seguem protocolo de isolamento assistidos pelos médicos do clube, avaliação por infectologista e exames complementares para completa recuperação e retorno seguro as atividades.

O clube destaca ainda que 21 jogadores seguem à disposição da comissão técnica dando continuidade aos trabalhos visando os próximos jogos do Campeonato Brasileiro até a reintegração do restante do grupo”.