Fortnite será o patrocinador master do Santos na final da Libertadores

O Santos anunciou nesta segunda-feira que a Fortnite será o patrocinador master na final da Copa Libertadores. O Peixe busca o tetracampeonato diante do Palmeiras, no próximo sábado (30), no Maracanã. Como revelado pelo LANCE!/Diário do Peixe, o acordo vai render mais de R$ 1 milhão ao clube.

– Futebol é consistentemente um dos principais esportes que nossos jogadores nos pedem para ver e experimentar no Fortnite. Estamos animados com a parceria com o Santos para trazer “o jogo bonito” para os fãs de Fortnite de todo o mundo – comenta Nate Nanzer, Head of Global Partnerships da Epic Games.

> Como está o Santos no Brasileiro? Confira a classificação

Além de ocupar o espaço mais nobre no manto santista durante a partida, a marca também realizará ações nas redes sociais do Clube.

– Uma iniciativa importante não apenas comercialmente, mas de posicionamento com a aproximação do clube com uma marca global e dentre as mais importantes para audiência jovem, afirma Andrés Rueda, presidente do Santos.

Na semana passada, o Santos foi um dos 23 clubes que participou de uma ativação global para trazer futebol ao Fortnite.

– A relação das indústrias do futebol e eSports se torna cada vez mais sofisticada e com variados formatos: clubes que participam de modalidades com equipes competitivas, licenciamentos de marcas dos clubes dentro dos games e patrocínios em uniformes utilizando futebol como plataforma para marcas globais e valiosas de games. O Santos FC participa ativamente de todos esses formatos e entende como estratégicas tais iniciativas – pontua Marcelo Frazão, executivo de marketing do Peixe.

O patrocínio pontual fechado para a decisão tem até a possibilidade de continuar no clube para o resto da temporada. O Santos não tem uma marca no espaço principal do uniforme, de forma fixa, desde a saída da Caixa. E a busca continua. Os valores pedidos para um patrocinador máster giram na faixa dos R$ 10 milhões ano.

– Patrocinador tem de ter duas coisas: a parte financeira e algo que agregue a nossa marca. Isso que estamos procurando. Esse que vai ser lançado hoje é bem aderente a isso. Ele agrega bastante, afirmou Andres Rueda, em entrevista exclusiva ao LANCE!/Diário do Peixe.