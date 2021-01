Fortnite terá Santos, Pelé e muito conteúdo de futebol em update

Fortnite está dando um tempo de seus eventos de quadrinhos para voltar aos esportes regulares novamente. Depois de parcerias anteriores com organizações como a NFL e o próprio Michael Jordan, a Epic Games sediará a Copa Pelé no dia 20 de janeiro.

Quem participar do torneio poderá ganhar não só uma camisa personalizada do Santos assinada pelo Rei do Futebol, mas também o conjunto Pontapé Inicial e o gesto Soco no Ar, icônica comemoração de Pelé. Os itens estarão disponíveis na loja a partir do dia 23 de janeiro — mas poderão ser conquistados a partir do dia 20.

No dia 23 de janeiro também haverá outro evento. A Epic se uniu a 23 clubes de futebol do mundo todo para criar seu novo Conjunto de Kickoff. Haverá dez variantes de novos trajes masculinos e femininos, todos com possibilidades de serem trocados a qualquer momento pelo kit oficial do seu clube favorito.

O preço em V-Bucks (moeda do jogo) ainda não foi divulgado, mas a lista completa dos kits de clubes que serão incluídos pode ser conferida abaixo:

Santos (Brasil) Bahia (Brasil) Manchester City (Inglaterra) Wolverhampton (Inglaterra) West Ham (Inglaterra) Sevilla (Espanha) Juventus (Itália) Milan (Itália) Inter de Milão (Itália) Roma (Itália) Borussia Mönchengladbach (Alemanha) Schalke 04 (Alemanha) Wolfsburg (Alemanha) Sporting (Portugal) Rangers (Escócia) Celtic (Escócia) Seattle Sounders (EUA) Atlanta United (EUA) Los Angeles FC (EUA) Cerezo Osaka (Japão) Melbourne City (Austrália) Sydney FC (Austrália) Western Sydney Wanderers (Austrália)

(Fonte: Epic Games Store / Reprodução)

Para quem procura algo um pouco mais próximo de um crossover Fortnite x FIFA, também existe a opção de jogar em seu próprio torneio de futebol de forma criativa. Neste modo 4v4, os jogadores devem usar seus corpos e picaretas para superar seus oponentes. Cada jogo tem duas rodadas, com os vencedores avançando para se enfrentarem na final e os outros times batalhando pelo 3ª e 4ª lugar na outra partida.

A Copa Pelé começa amanhã (20) e o evento de clubes no sábado (23). Ansiosos pelo evento? Comente conosco na sessão abaixo!