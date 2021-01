Fortnite vai patrocinar o Santos na final da Taça Libertadores

Fortnite estará presente na final da Taça Conmebol Libertadores da América, pelo menos como propaganda. A Epic Games fechou um patrocínio com o Santos e vai estampar a camisa do clube paulista na final da competição, que será realizada contra o Palmeiras no sábado (30).

Além de estampar o espaço de maior destaque na camisa do time, a Epic Games também realizará ações nas redes sociais do Santos. Curiosamente, na semana passada, o clube foi uma das 23 equipes que participou de uma ativação mundial para trazer futebol ao Fortnite.

Fortnite vai patrocinar o Santos na final da Taça LibertadoresFonte: Santos

“Futebol é consistentemente um dos principais esportes que nossos jogadores nos pedem para ver e experimentar no Fortnite. Estamos animados com a parceria com o Santos para trazer “o jogo bonito” para os fãs de Fortnite de todo o mundo”, disse Nate Nanzer, Head of Global Partnerships da Epic Games.

Já o presidente do Santos, Andrés Rueda, disse: “Uma iniciativa importante não apenas comercialmente, mas de posicionamento com a aproximação do Clube com uma marca global e dentre as mais importantes para audiência jovem”.

MASTER NA FINAL! O #SantosFC terá o @Brasil_Fortnite como patrocinador pontual master na final da Conmebol Libertadores! Vamos juntos na busca #PeloTetraDaLiberta! Mais informações https://t.co/NeaaASVBx8 pic.twitter.com/UEjEbspxub — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 25, 2021

“A relação das indústrias do futebol e e-Sports se torna cada vez mais sofisticada e com variados formatos: clubes que participam de modalidades com equipes competitivas, licenciamentos de marcas dos clubes dentro dos games e patrocínios em uniformes utilizando futebol como plataforma para marcas globais e valiosas de games. O Santos FC participa ativamente de todos esses formatos e entende como estratégicas tais iniciativas”, pontua Marcelo Frazão, executivo de marketing do clube paulista.