Foto de Tevez nas férias com ex-presidente Angelici causa incômodo e incendeia bastidores

Uma foto de Carlitos Tevez durante suas férias causou um rebuliço dentro do Boca Juniors nas últimas horas.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O diário Olé publicou que o atacante e o ex-presidente do clube Daniel Angelici dividiram dias de descanso juntos com seus familiares em Pinamar, um resort no litoral argentino.

A revelação do principal jornal esportivo do país fez com que os dirigentes do Boca ficassem apreensivos por causa da próxima eleição presidencial.

“Poderia ter sido evitada (a foto) sabendo a bronca que há com Angelici”, disse um cartola ao Olé.

Carlitos Tevez e Daniel Angelici, então presidente do Boca Juniores, em 2015 Getty

O ex-zagueiro Jorge Bermúdez, um dos homens que comandam o futebol xeneize, já deu broncas públicas em Tevez durante as negociações para a renovação do atacante – dizendo tratar-se de jogo político em favor do ex-presidente – e fez chegar ao camisa 10 por meio de interlocutores que a relação continua estremecida, segundo a reportagem.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Está com a cabeça quente, sente que o tratam mal”, afirmam pessoas próximas a Tevez sobre a relação com os dirigentes.

Jorge Ameal, atual mandatário, tentou minimizar o encontro e garantiu que as fotos “não me incomodam em absolutamente nada, a mim interessa o que Carlitos está fazendo conosco. Esta foto não muda nada. Muda quando Carlitos está em campo, usa nossa camisa e faz as coisas bem”.

Ameal, porém, deixou transparecer certa irritação com a situação: “É óbvio que sabemos da relação dele com Angelici. Ninguém pode escolher os amigos dos outros, como não podem escolhê-los para mim”.