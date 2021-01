Fox Sports estabelece novo recorde de audiência na TV paga com transmissão de Santos x Boca

A Fox Sports, canal do Grupo Disney, bateu um novo recorde em transmissões esportivas na TV fechada neste início de 2021. Com a transmissão de Santos 3×0 Boca Juniors, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores, a Fox marcou 11,5 pontos de média no Painel Nacional de Televisão (PNT), com picos de 13 pontos. A informação é do site “UOL”.

A transmissão chegou a atingir 2,78 milhões de pessoas simultaneamente e se tornou a maior audiência da TV por assinatura neste ano. Durante as duas horas de exibição, A Fox Sports superou todos os outros canais fechados, Band, Record e SBT, perdendo apenas para a Globo, levando em conta as TVs abertas.

A partida que consagrou a classificação do Santos à final da Libertadores também entrou para a lista dos dez jogos mais assistidos na história da TV paga no Brasil.