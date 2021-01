Foxconn entra no mercado de carros elétricos em parceria com montadora

Conhecida por sua presença no mundo dos smartphones e sua extensa parceria com a Apple, a Foxconn decidiu apostar em um novo segmento. Na última quarta-feira (14), a companhia anunciou que, junto à fabricante de automóveis chinesa Zhejiang Geely Holding Group, se dedicará a investimentos no mercado de veículos elétricos.

Cada uma delas terá 50% das ações de um empreendimento que prestará, também, consultoria em tecnologias de EVs a outras montadoras. Não está claro se o movimento em questão tem a ver com os rumores de que a empresa da Maçã lançará produtos do tipo nos próximos anos, ainda que vá ao encontro dos objetivos da taiuanesa de fornecer componentes ou serviços a 10% das unidades do planeta entre 2025 e 2027.

Quanto à Geely, de acordo com a Reuters, diversos planos da companhia serão beneficiados pela união.

Geely e Foxconn fecham parceria no setor de veículos elétricos.Fonte: Reprodução

Energizando o cenário

Detentora da Volvo Cars e de 9,7% da Daimler AG, fabricante de automóveis alemã, a Geely pretende melhorar a taxa de utilização de suas instalações na China, com capacidade para a construção de 2 milhões de veículos anualmente, indicam fontes que preferiram não se identificar. No ano passado, foram vendidos, por ela, apenas 1,32 milhão de unidades.

Além disso, o acordo, segundo anunciado nessa semana, junto ao fechado com a Baidu, também relacionado a veículos elétricos, permitirá a ela compartilhar sua primeira plataforma com foco no setor, lançada em setembro de 2020.

Como era de se esperar, o mercado mundial reagiu à notícia. Enquanto suas ações valorizaram 1%, as da Foxconn escalaram 2,4%.