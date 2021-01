Franquia Harry Potter vai ganhar série de TV live-action no HBO Max · .

A Warner Bros. está desenvolvendo uma série de TV da franquia Harry Potter para ser exibida exclusivamente no HBO Max. De acordo com o site Hollywood Reporter, o estúdio tem se reunido com diversos roteiristas para explorar ideias e trazer o mundo do bruxo mais famoso da cultura pop para o streaming.

Segundo a publicação, várias abordagens estão sendo consideradas para adaptar o universo criado por J.K. Rowling. Como as conversas ainda estão nos estágios iniciais, nenhum roteirista, diretor ou produtor estão ligados ao projeto.

Ciente da publicação do portal, o estúdio negou a informação. “Não há séries de Harry Potter em desenvolvimento pelo estúdio ou pelo serviço de streaming”, comunicou um porta-voz da Warner.

A expansão do universo de Harry Potter parece inevitável devido à popularidade da franquia ao longo das últimas duas décadas. Os oito filmes protagonizados por Daniel Radcliffe entre 2001 e 2011 renderam nada menos do que US$ 7 bilhões (R$ 38,2 bilhões) aos cofres da Warner Bros.

Caso seja confirmada, a criação de uma série no universo da franquia também servirá como uma maneira de bombar o HBO Max. A plataforma tem sofrido com a concorrência na guerra dos streamings, o que faz a Warner ter que rebolar com estratégias e anúncios de novos conteúdos para atrair novos assinantes.

Fãs não querem J.K Rowling

Apesar da empolgação com a possibilidade de uma nova aventura no mundo de Harry Potter, alguns fãs se mostraram contrários a consumir um novo produto que tenha o nome de J.K. Rowling envolvido na produção.

A autora tem sido lembrada nos últimos anos por causa de suas posições polêmicas nas redes sociais. Depois de ser acusada de transfobia, J.K. revoltou os fãs da saga ao demonstrar apoio a Johnny Depp na época em que o ator estava sendo processado por agressão à ex-mulher Amber Heard. Mais tarde, a Warner acabou demitindo-o da franquia Animais Fantásticos, a primeira derivada de Harry Potter.

No Twitter, muitos fãs reclamaram do provável envolvimento da autora em uma série sobre Harry Potter:

eu amo o universo de hp de verdade mas me recuso a dar um misero centavo pra jk rowling entao se tiver essa serie ai e for algo que me interesse vou ver no primeiro site de pirataria que encontrar

— lulu (@heeviIIe) January 25, 2021

se a JK Rowling realmente estiver com planos de fazer essa série,eu vou ver tudo pirateado pra ela não ganhar 1 centavo de mim

— vihxz is listening (@vihxz2) January 25, 2021

Sempre q sai notícia sobre Harry Potter me vem um mix de sentimentos. Vem a nostalgia pq eu cresci lendo os livros e assistindo os filmes mas vem tb a decepção e o nojo que hj sinto pela jk rowling por causa da sua transfobia. Só o elenco dos filmes q merece o amor dos fãs.

— marilia (cinema lover) (@mariliaalynch) January 25, 2021