Fred acaba com fama de pamonha e dá lição em Clara; entenda · .

Após muitas brigas e situações de climão que passou com Clara (Regiane Alves), Fred (Luigi Baricelli) decidirá dar um basta. Em Laços de Família, ele se cansará da empáfia da ex-mulher, se rebelará contra ela, dará uma lição e sairá de casa levando todas as suas roupas, para a tristeza da vilã.

Nos próximos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, Fred aparecerá arrumando suas roupas numa mala, no quarto que dividia com Clara. A mimada chegará, fechará o guarda-roupa e perguntará o que ele está fazendo.

“Não tá vendo que estou arrumando minhas coisas?”, responderá ele, já sem paciência. A personagem de Regiane Alves reclamará que ele deveria levar tudo, em vez de pegar suas peças aos poucos. Segundo ela, cada dia o rapaz escolhe uma roupa para sair com Capitu (Giovanna Antonelli).

Clara jogará todos os itens dele em cima da cama, com grosseria, e gritará: “Some daqui! Eu não quero mais ver sua cara”. “É isso mesmo que eu vou fazer. Vou levar tudo. Assim evita que você dê seu show particular”, alfinetará ele.

A revoltada também dirá que quer a chave de Fred de volta, para que ela decida se ele poderá ou não entrar no apartamento. “Não vou te dar porcaria de chave nenhuma. Você esqueceu que não está aqui sozinha? A minha filha tá nessa casa, e quem paga as contas sou eu”, afirmará ele.

“Mas não mora mais aqui e não tem nenhum direito. E também eu não quero ser incomodada, eu posso estar com alguma visita e não quero que você me atrapalhe”, provocará a ex-mulher.

Fred dirá que entrará no apartamento quando for necessário, quer ela esteja acompanhada, quer não. “Até a gente resolver nossos problemas de uma vez por todas”, encerrará ele. Clara se arrependerá e pedirá que o ex-marido continue a ouvi-la, mas Fred a deixará sozinha no quarto e irá embora com suas roupas.

