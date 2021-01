Fred flagra Capitu no motel com cliente e põe vidas em risco · .

Uma visão inesperada deixará Fred (Luigi Baricelli) atordoado em Laços de Família. O filho de Helena (Vera Fischer) estará dirigindo quando se deparará com Capitu (Giovanna Antonelli), no veículo da frente, entrando em um motel com um cliente. O flagra deixará o mocinho tão desorientado que ele colocará até a vida da sua filha em risco ao quase causar um acidente de trânsito.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, o professor estará indo buscar a ex-mulher e a herdeira em uma festinha infantil. Sem querer, ele verá a garota de programa dentro de outro automóvel com Orlando (Henri Pagnoncelli).

Ele seguirá o casal e, em seguida, verá o veículo reduzir a velocidade e parar na entrada de um motel. O filho de Helena ficará abalado, mas continuará seu caminho para ir buscar Nina (Júlia Maggessi) e Clara (Regiane Alves).

Ao chegar ao local transtornado, Fred terá que ouvir as reclamações da ex-mulher sobre sua demora. Ele pedirá para irem embora logo e alegará que está extremamente cansado.

No caminho, Clara irá tagarelar sobre as pessoas que estavam na festa, mas Fred não dará atenção a ela. Distraído, ele quase baterá em um carro. “Fred, olha o carro!”, gritará a mãe de Nina para chamar a atenção do irmão de Camila (Carolina Dieckmann), que brecará na hora, evitando por um triz um acidente de trânsito.

“O que aconteceu, você bebeu?”, questionará Clara. “Claro que não. Eu tô cansado, só isso. Não foi nada sério”, minimizará ele. Ela berrará que ele quase terá enfiado o carro em que eles estarão na traseira do outro veículo. A ex-vendedora tentará assumir a direção do automóvel, mas ele não vai permitir.

Para justificar sua desatenção, o bom-moço dirá que está cansado e que passou a noite toda corrigindo provas. Nada de grave acontecerá, mas Fred seguirá desorientado e acabará desabafando com Helena sobre ter visto Capitu com um senhor entrando em um motel.

