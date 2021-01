Fred soca a cara de Maurinho até malandro pedir arrego · .

Fred (Luigi Baricelli) vai acertar as contas com Maurinho (Luiz Nicolau) em Laços de Família. Sem medo, ele intimidará o pilantra em um bar, dará diversos socos e chutes e deixará o rival sangrando e assustado. Fred ainda mandará que Maurinho nunca mais apareça para incomodar Capitu (Giovanna Antonelli).

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Fred encontrará o malandro jogando sinuca num bar e irá confrontá-lo. “Não falei que ia te pegar?”, anunciará o filho de Helena (Vera Fischer).

Maurinho falará que não tem mais nada para tratar com o rival, mas o professor estará destemido e dirá que ainda tem muito o que conversar com o pilantra. O ex de Capitu comentará que está cheio de problemas e dará as costas ao rapaz, mas Fred o empurrará e o provocará.

“O que aconteceu? Perdeu o emprego? Agora que todo mundo sabe sobre a Capitu, não vai dar pra chantagear, não é isso?”, falará ele, que empurrará o criminoso no balcão. “Tá pensando que vai ferrar todo mundo e vai ficar numa boa?”, perguntará.

“A mulher é minha, o filho é meu e eu faço o que eu quiser. Tu tá se metendo nessa história porque é otário”, alfinetará Maurinho. Fred rebaterá: “Tá pensando que vou engolir isso? Tá pensando que sou o quê?”. O malandro responderá que é o “samaritano do Leblon”, e logo em seguida levará uma série de socos de Fred.

“Esse é pela Capitu. Esse é por mim. Esse é pelo estrago que você provocou na festa da minha irmã”, anunciará ele antes de cada golpe. Os dois serão separados por outros homens, e o dono do bar ameaçará chamar a polícia. O ex-marido de Clara (Regiane Alves), no entanto, continuará a chamar o rival para a pancadaria.

“Vou te arrebentar”, falará Fred, que dará uma voadora no peito de Maurinho, seguida de outro chute. O bandido pedirá ajuda e falará que o professor está querendo matá-lo. “Eu não quero ver a tua cara outra vez! Você vai sumir porque você é um covarde, você é um otário. Se eu te encontrar de novo, eu acabo com você”, decretará o irmão de Camila (Carolina Dieckmann).

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!