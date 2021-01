‘Fui com sorriso e sai com cara de b***’

Novo técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo tem uma história gigante no futebol brasileiro. Além de times fantásticos montados nos anos 90 e início dos anos 2000, ele coleciona broncas engraçadas nos atletas.

E uma delas aconteceu no Sport. Na época em que comandava o Leão, em 2017, o treinador teve uma de bastidor com o volante Patrick, atualmente no Internacional. Segundo o meio-campista, tudo aconteceu por conta de uma reclamação após ser substituído por Luxa, que não perdoou o jogador.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Foi num jogo da Sul-Americana que nos classificamos contra a Ponte Preta. Tomei cartão e ele me substituiu, eu não queria sair, estava bem, mas ele ficou com medo de perder o jogador. Saí bravo reclamei”, disse Patrick, completando, em entrevista ao Desimpedidos.

“O time se classificou, deu tudo certo, ele chamou na roda e falou que se eu fizesse isso novamente nunca mais jogava com ele. Coisa de momento. Pedi desculpa”, disse Patrick.

Na reapresentação do clube no Centro de Treinamento, Vanderlei Luxemburgo encontrou o meio-campista e chamou para uma conversa individual. Patrick imaginava que seria algo mais leve, só que o comandante não estava para brincadeira.

“Ele estava lanchando e me chamou. Achei que iria dar uma ideia maneira, que não era para ter feito isso. Ele falou: ‘o que falei (sobre não jogar mais se fosse reclamar), não estava brincando. Se fizer isso outra vez, não vai mais jogar mais comigo não’. Eu fui com sorriso e saí com cara de bunda. Achei que iria dar uma amenizada”, disse Patrick, elogioando o comandante.

“Mas o professor foi um técnico muito importante, temos bom relacionamento quando a gente se encontra, sou muito grato a ele, temos uma amizade boa”, finalizou.