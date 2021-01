Funcionário de lava-rápido bate e detona Ferrari de R$ 2 milhões do goleiro Marchetti

A vida não anda fácil para o goleiro Federico Marchetti, do Genoa.

Além da tradicional equipe de Gênova estar na beira da zona do rebaixamento do Campeonato Italiano, o arqueiro viu seu carro de luxo ser destruído nesta sexta-feira em um acidente infeliz.

De acordo com a imprensa italiana, Marchetti deixou sua Ferrari 812 Superfast, avaliada em R$ 2 milhões, em um lava-rápido perto do CT do clube e, em seguida, foi treinar.

Depois que o serviço ficou pronto, um funcionário foi entregar o carro no CT, mas, sem experiência com o automóvel, perdeu o controle, bateu em cinco carros e se chocou com um guard rail.

Em imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver que a frente da Ferrari ficou praticamente destruída.

Ferrari do goleiro Federico Marchetti, do Genoa, ficou destruída Reprodução

Após o ocorrido, Marchetti usou seu Instagram para esclarecer que não estava ao volante no momento e preferiu minimizar o episódio.

“Lamento muito o que aconteceu. Graças a Deus ninguém se machucou, e essa é a notícia mais importante. Li um monte de coisas ruins. Vamos deixar pra lá. Espero não ter que ler mais”, postou.

Ainda de acordo com a mídia local, não houve feridos no acidente, e o motorista, que não teve nome revelado, está bem.

Vale lembrar que esse modelo de Ferrari vai de 0km/h a 100km/h em cerca de três segundos, podendo atingir velocidade máximad e 340km/h.