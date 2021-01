Funções da linguagem: quais e são e características

As funções da linguagem estão intimamente ligadas aos elementos da comunicação, uma vez que toda mensagem comunicativa tem um objetivo específico. Desse modo, as funções da linguagem podem ser definidas como formas de utilização da linguagem para cumprir determinado objetivo, de acordo com a intenção de quem fala ou traz a mensagem.

Nesse sentido, há seis tipos de funções da linguagem, são elas: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Cada uma delas determina um objetivo para o ato comunicativo e está relacionada a um elemento da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Veja abaixo as principais características das funções da linguagem.

Função referencial

Também chamada de denotativa, a função referencial tem como objetivo informar. Nesse sentido, é em função da informação, de modo que enfatiza o referente, ou seja, o assunto ou contexto. Textos com a função referencial apresentam discurso na ordem direta e o foco narrativo é na 3ª pessoa. Além disso, esses textos costumam ser objetivos. Exemplos disso são os artigos científicos, as notícias de jornal, os textos didáticos, os folhetos etc.

Função emotiva

A função emotiva, por sua vez, tem como principal característica a subjetividade. Nesse sentido, o seu objetivo é de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, e expressões individuais. A opinião pessoal de quem fala é, então, muito relevante para esse tipo de texto. Exemplos de texto com a função emotiva ou expressiva são artigos de opinião, cartas pessoais, diários, entre outros.

Função poética

Como o próprio nome já indica, essa função é comum em textos poéticos, mas pode aparecer ainda em textos em prosa. A função poética é característica de textos literários, pois traz o uso conativo das palavras. Além disso, nessa função, a principal preocupação do emissor é com a maneira por meio da qual a mensagem será transmitida. Assim, há maior preocupação com a escolha das palavras, expressões e figuras de linguagem, de modo que a mensagem é o elemento comunicativo principal na função poética.

Função fática

Também chamada de função de contato, a função tática tem como central o canal da comunicação. Nesse sentido, a função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que a relação entre emissor e receptor é o ponto de maior relevância. As saudações comuns do dia a dia, como “olá”, “como vai?” e “até mais”, por exemplo, trazem a função fática.

Função conativa

Conativa ou apelativa é a função cujo foco central está no emissor. Essa função se caracterizada por uma linguagem persuasiva cujo objetivo é convencer o leitor. Desse modo, esse tipo de texto comunicativo traz verbos no imperativo e o uso do vocativo. Essa função é comum em propagandas, publicidades, discursos políticos ou em textos religiosos, por exemplo.

Função metalinguística

Por fim, a função metalinguística é responsável pela explicação. Desse modo, nessa função o código explica o próprio código, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Exemplo disso são as gramáticas e os dicionários. Outro bom exemplo é pensar em um filme que conta a história do cinema, bem como uma música que fala do fazer música ou de poemas que abordam o fazer poético.

