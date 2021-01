Fundação lança podcast para debater temas relacionados à educação

Uma nova série de podcasts lançada pela Fundação Telefônica Vivo propõe discutir temas relevantes sobre educação. O projeto tem parceria também com o Estúdio Folha, da Folha de S. Paulo.

“Educando para Transformar”, o nome do podcast, possui até então seis episódios. Todos trazem debates necessários para enxergar os problemas vivenciados na área da educação brasileira. Cada um tem como protagonista um agente essencial do segmento: professores, pais, estudantes, comunidade, etc.

Os episódios estão sendo disponibilizados no Spotfy. E o primeiro, já no ar, apresenta a seguinte abordagem: “Da sala de aula, pra sala de casa: a parceria entre pais e educadores”. Fala sobretudo sobre a parceria que deve haver entre os pais e a escola.

A jornalista Marta Avancini é a mediadora das conversas, que receberá convidados em cada capítulo para tratar os temas em questão. No primeiro episódio especificamente há a participação da professora Sônia dos Santos Porto, da rede municipal de Guarapari, cidade do Espírito Santo; Roberta Bento e Taís Bento, mãe e filha e atuam como educadoras e orientadoras de famílias na relação com a escola, além de André Luís Correia, educador e idealizador do projeto Educação Contagiante.

Segundo episódio do podcast aborda desafios dos professores

O segundo episódio, lançado na última quinta-feira, 21, tem o título “Profissão Professor”. Ou seja, discute as hipóteses de alguém escolher se tornar professor no Brasil, mesmo diante de todas as dificuldades.

Traz também vantagens e desvantagens, assim como os obstáculos principais vivenciados pelos educadores no país.

O debate conta com a participação dos professores Gina Vieira Ponte, de Brasília, Giovani José da Silva, do Amapá, e Samara Machado, uma das educadoras responsáveis pelo projeto “As Minas da Redação”.

Toda semana haverá um novo episódio. Os próximos tratarão os seguintes temas: “Relação educador e aluno: Despertando sonhos, descobrindo as múltiplas inteligências de cada indivíduo”; “A escola estimulando o protagonismo do jovem”; “O poder da educação na transformação das comunidades”; e “Voluntariado na escola”.

A escolha da linguagem em podcasts deve-se, especialmente à conveniência e à liberdade de consumo. A Fundação Telefônica Vivo já trabalhou com este formato em outros projetos e a aderência é especialmente significativa pela facilidade de ouvir os áudios por dispositivos móveis, em movimento, online ou offline. Além disso, os podcasts são fonte de informação de fácil assimilação e, por isso, os ouvintes se sentem mais conectados após ouvirem as discussões, especialmente devido ao melhor aproveitamento do tempo.

O projeto foi idealizado em parceria com o Estúdio Folha, da Folha de S. Paulo, curadoria da Fundação Telefônica Vivo e plano de mídia coordenado pela agência África.

Clique aqui para ir à página do podcast da Fundação Telefônica Vivo.