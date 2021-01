Fundação Social do Trabalho abre 602 vagas de emprego no MS

A Fundação Social do Trabalho divulgou a abertura de 602 vagas de emprego nesta quinta-feira (21). As oportunidades se concentram em diferentes cargos e áreas de atuação. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

Fundação Social do Trabalho divulga novas vagas

A Funsat – Fundação Social do Trabalho divulgou mais de 600 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande, município de Mato Grosso do Sul. Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil.

Veja algumas das oportunidades de emprego disponíveis em Campo Grande (MS):

Ajudante de serralheiro;

Açougueiro;

Atendente de balcão;

Carpinteiro;

Caseiro;

Garçom;

Mecânico;

Farmacêutico;

Operador de fulão;

Técnico de eletricidade;

Operador de telemarketing (Aprendiz);

Vendedor interno.

Também há 202 vagas para o cargo de Eletricista, 100 para Técnico de enfermagem, 60 para Operador de telemarketing, 30 para Operador de caixa, 30 para Instalador e 10 para Servente de pedreiro.

Outras oportunidades que estão disponíveis são as de Gerente de mercearia, Mecânico de automóvel, Encarregado de obras, Cartazista, Atendente de cafeteria e Auxiliar administrativo.

Além disso, a Funsat divulgou vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência nos cargos de Assistente jurídico e Repositor em supermercados.

Todas as vagas podem ser conferidas neste link.

Como se candidatar

Para se candidatar em alguma das vagas divulgadas pela Funsat – Fundação Social do Trabalho, os interessados devem utilizar o Sine Fácil e realizar a candidatura pelo próprio aplicativo.

Caso o cadastro não esteja atualizado, a inscrição não poderá ser feita virtualmente e o interessado deverá ir até a Funsat para realizar a atualização.

