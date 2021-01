Fundador da Valve defende CDPR após repercussão de Cyberpunk 2077

Em entrevista ao portal neozelandês TVNZ, Gabe Newell, fundador da Valve, comentou sobre a repercussão negativa do lançamento de Cyberpunk 2077 e defendeu a CD Projekt Red após receber inúmeras críticas sobre o jogo, ao afirmar que nutre “muita simpatia” pela desenvolvedora.

Segundo Newell, o título da CD Projekt Red possui aspectos de produção memoráveis e alcançou algo “incrível” mesmo após um lançamento problemático em todas as plataformas. Além disso, o diretor de Half-Life sugeriu um novo caminho para o estúdio ao falar que a melhor forma para evitar o hate na internet seria continuar melhorando Cyberpunk 2077 e simplesmente ignorar o feedback excessivamente negativo.

“Existem aspectos do jogo que são simplesmente brilhantes e mostram uma quantidade enorme de trabalho – é injusto atirar pedras em qualquer outro desenvolvedor, porque simplesmente lançar algo tão complexo e ambicioso quanto isso é incrível”, disse Gabe. “Quando as pessoas têm esse tipo de reação, meu primeiro pensamento é que esta é uma oportunidade para nós, e suponho que os desenvolvedores do Cyberpunk 2077 estão utilizando-as da mesma forma para iniciar e fazer melhorias que serão benéficas para seus clientes.”

Com bastante simpatia pela CD Projekt Red, Gabe Newell também aposta que o estúdio dará a volta por cima e irá superar as expectativas do público, especialmente pela CDPR possuir “uma longa história de fazer um ótimo trabalho” e “de continuar a investir em seus produtos ao longo do tempo”.

E você, concorda com o líder da Valve? Acredita que Cyberpunk 2077 ainda poderá surpreender positivamente os jogadores? Deixe sua opinião nos comentários.