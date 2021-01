Funsat oferece vagas para Campo Grande hoje (21)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com diversas oportunidades de emprego em Campo Grande (MS) nesta quinta-feira (21). O órgão, que tem aberto vagas diariamente para vários setores e cargos, conta com opções para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Entre as vagas, destacam-se: açougueiro, caseiro, ajudante de serralheiro, consultor de vendas, eletricista, atendente de lojas, desenhista, decorador de interiores, auxiliar de manutenção predial, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, borracheiro, encarregado de obras, estoquista, garçom, mecânico, pedreiro, técnico de rede, técnico de apoio, oficial de manutenção, oficial de manutenção, farmacêutico, montador de andaimes, operador de caixa, salgadeiro, pedreiro, tratorista, vendedor, técnico de enfermagem e técnico de refrigeração. Clique aqui para conferir outras vagas disponíveis.

Os requisitos e remuneração podem variar de acordo com o contratante e a posição desejada. Por isso, é importante sempre confirmar as informações necessárias com a agência antes de se candidatar, a fim de garantir que seu perfil corresponde ao esperado pela vaga.

A agência também oferece dez vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD). Neste caso, as oportunidades são para atuação como assistente jurídico e repositor em supermercados.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em qualquer uma das vagas devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande, para esclarecer dúvidas e se candidatar.

Devido à pandemia de Covid-19, o atendimento é realizado das 7h30 às 13h30. Para realizar o agendamento ou obter informações, ligue para o telefone (67) 4042-0585.

Importante notar que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento. Por isso, é fundamental que os interessados procurem a Funsat o quanto antes para se cadastrar e concorrer às oportunidades.

