Futuro de Marcos Paulo no Fluminense deve ser definido no fim de semana

O atacante Marcos Paulo dificilmente vai voltar a vestir a camisa do Fluminense. Isso porque o jogador tem propostas de Atlético de Madri e Parma. Os Colchoneros surgem como favoritos e teriam já acertado as bases salariais com Marcos Paulo. No entanto, os espanhóis queriam esperar até o meio do ano para ter o atacante sem custo.

O Fluminense buscava uma compensação financeira e aceitaria liberar o atacante imediatamente. Só que outro clube entrou com força na briga pelo atleta. O Parma teria oferecido 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões), além de 15% do lucro de uma futura venda de Marcos Paulo ao Tricolor. A proposta agradou o clube, que passou a buscar um acordo com o jogador.



Foto: Divulgação/Fluminense

Os representantes de Marcos Paulo vão se reunir neste fim de semana para analisar as propostas. A decisão deve acontecer até segunda-feira.