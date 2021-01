Fuvest 2021: Primeira fase do vestibular será aplicada no dia 10 de janeiro

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) já divulgou os locais de prova do Vestibular 2021 da Universidade de São Paulo (USP) por meio do site do processo seletivo. As provas da 1ª fase serão aplicadas no próximo domingo, dia 10 de janeiro de 2021. As vagas disponíveis no Vestibular 2021 da USP totalizam 8.241. Já as vagas para ingresso pela nota do Enem, através do SiSU, são 2.905.

De acordo com o edital a primeira fase do Vestibular 2021 da USP terá aplicação em apenas um dia. Assim, a prova contará com 90 questões objetivas e de múltipla escolha sobre Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa e Química. Os candidatos terão cinco horas para realizar as provas.

No dia de aplicação das provas, os participantes devem apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório ao longo da permanência no local de provas, devido à pandemia da covid-19.

A Fuvest publicou um protocolo de segurança para o Vestibular 2021 para a aplicação das provas durante a pandemia. Desse modo, o processo seletivo contará com um maior número de locais de prova, com ocupação máxima de 50% do limite de pessoas. Além disso, a Fuvest deve atuar no sentido de garantir o distanciamento social entre os participantes, com distância segura de 1,5 m. A universidade também irá disponibilizar álcool em gel 70%.

A divulgação da lista de convocados para a realização das provas da 2ª fase do Vestibular 2021 da USP ocorrerá no dia 1º de fevereiro. Já o resultado com a primeira chamada está previsto para o dia 9 de março.

