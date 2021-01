‘Gabigol é um entojado e Ceni não leva desaforo, aí dá nisso’, diz Mano sobre clima no Flamengo

O jornalista Mauricio Borges, mais conhecido como Mano, avaliou a situação da equipe do Flamengo, durante o “Arena SBT” desta segunda, depois da derrota dos rubro-negros para o Athlético Paranaense por 2 a 1 pelo Brasileirão. Para Mano, as estrelas do Flamengo não se dão bem com seu técnico Rogério Ceni.

– Lógico, o Gabigol é um entojado, o Ceni não leva desaforo. Aí da nisso. A torcida do Flamengo já comprou a treta e está todo mundo contra o Rogério. Ele queimou a largada. Você não pode sair da faixa branca e ir para preta – opinou o Mano.

– Não contesto o trabalho dele. Dos grandes que ele treinou, nenhum deu certo. Uma coisa é você dar berro com a rapaziada do Fortaleza, a outra é lidar com o monte de estrela que tem no Flamengo – concluiu o jornalista.

O Flamengo volta a jogar no Brasileirão nesta quinta, 28 de janeiro, contra o Grêmio.