Gabigol ironiza em post de torcedor do Flamengo sobre reclamação de Hernanes com árbitro

O Grêmio eliminou o São Paulo com o empate em 0 a 0, na última quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. E um lance envolvendo Hernanes e o árbitro Bruno Arleu de Araújo foi ironizado por Gabigol.

Depois de uma marcação de falta a favor do time gaúcho, o meio-campista do time do Morumbi foi para cima do árbitro. Ele chegou a encostar com o peito no ombro de Bruno Arleu Araújo e reclamou bastante da marcação. Hernanes não foi punido. E o lance foi discutido nas redes sociais.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Um perfil chamado Urubu, no Twitter, criado por um torcedor do Flamengo, publicou a seguinte mensagem: “Imagina que o Hernanes fosse o Gabigol nesse momento, ele levaria cartão vermelho e ainda punição de 5 jogos”.

Só que o perfil oficial de Gabigol respondeu e ironizou: “Faz isso não! Seu Twitter vai ser expulso (risos)”.

Veja abaixo.

Faz isso não! Seu Twitter vai ser expulso 🤣 https://t.co/ujFeHobhsa — Gabi (@gabigol) December 31, 2020

Gabigol foi expulso na vitória por 4 a 3 contra o Bahia, ainda aos 10 minutos de jogo. Segundo o árbitro Flavio Rodrigues de Souza, o camisa 9 do time carioca o xingou. Confira abaixo um trecho da súmula.

“”Vai tomar no seu c*”. Após a expulsão, o jogador retardou a sua saída do campo de jogo, contestando a decisão da arbitragem”.