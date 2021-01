Gabigol reencontra o Palmeiras, seu rival favorito por Flamengo e Santos

A presença de Gabriel Barbosa em campo é uma ameaça a todos times, mas o Palmeiras, rival do Flamengo nesta quinta-feira em Brasília, é a “vítima” favorita do camisa 9: são 10 gols marcados nas 18 jogos que atuou contra o adversário, somando as passagens por Santos, clube que o revelou, e pelo Rubro-Negro. A disputa pelo título do Brasileirão é outra motivação para o atacante, que deve atuar ao lado de Bruno Henrique no Estádio Mané Garrincha, a partir das 19h.

O histórico de Gabigol contra o Palmeiras em jogos pelo Flamengo é ainda mais impressionante: dois jogos e quatro gols, todos válidos pelo Brasileirão de 2019. No primeiro turno da atual edição do torneio, o atacante desfalcou o time – atingido por um surto de Covid-19 -, que empatou em 1 a 1 no Allianz Parque.

> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

O Palmeiras não é o único adversário que já sofreu quatro gols de Gabriel Barbosa pelo Flamengo: Fluminense, Fortaleza, Athletico, Goiás, Grêmio e Santos são os outros adversários favoritos do atacante, que está em sua segunda temporada no Ninho do Urubu. Ao todo, são 64 gols com o Manto.

Já pelo Santos, clube que defendeu entre 2014 e 2016 e, depois, em 2018, Gabigol enfrentou o Palmeiras 16 vezes (14 como titular) e marcou seis gols, fazendo do tradicional rival o seu “rival favorito” com a camisa do Peixe..

Confira o retrospecto de Gabriel Barbosa contra o Palmeiras:

Pelo Flamengo:

2 jogos – 2 vitórias e 4 gols marcados

Jogos em que marcou:



1/12/2019 – Brasileirão

Palmeiras 1×3 Flamengo – 2 gols de Gabigol (titular)

1/9/2019 – Brasileirão

Flamengo 3×0 Palmeiras – 2 gols de Gabigol (titular)

Pelo Santos:

16 jogos – 7 vitórias, três empates, cinco derrotas e 6 gols marcados

Jogos em que marcou:

12/7/2016 – Brasileirão

Palmeiras 1×1 Santos – 1 gol de Gabigol (titular)

24/4/2016 – Paulista

Santos 2(3)x(2)2 Palmeiras – 2 gols de Gabigol (titular)

25/11/2015 – Copa do Brasil

Santos 1×0 Palmeiras – 1 gol de Gabigol

19/10/2014 – Brasileirão

Palmeiras 1×3 Santos – 2 gols de Gabigol