Gabriel Menino lidera ranking de passes para finalização entre os jogadores sub-21 do Brasileirão

O volante Gabriel Menino, do Palmeiras, é o líder em passes decisivos (passes que geram finalizações) entre os jogadores sub-21 que disputaram pelo menos 15 partidas do Campeonato Brasileiro, em levantamento realizado pelo perfil de análise de desempenho Footure. O jovem de 20 anos, que também pode atuar pelo lado do campo, possui em média 1,42 passes decisivos por jogo.

O top-5 também conta com Lucas Piton, lateral-esquerdo do Corinthians, que tem 1,0 por partida. Piton passa por uma recuperação de uma cirurgia na hérnia inguinal e não deve atuar mais pelo Brasileirão.



Lucas Piton é o 4º colocado na lista, com 1,0 passe decisivo por jogo (Foto: Divulgação/Corinthians)

Outro nome de destaque é Janderson, jogador do Corinthians que está emprestado ao Atlético-GO. O jogador de 21 anos está na 3ª colocação, com 1,15 passes decisivos em média. Janderson ganhou espaço com Vagner Mancini no Dragão e pode fazer parte dos planos do Timão para a próxima temporada.

Confia a lista completa:

Gabriel Menino (Palmeiras) – 1,42

Abner Vinícius (Athletico-PR) – 1,29

Janderson (Atlético-GO) – 1,15

Lucas Piton (Corinthians) – 1,0

Léo Chu (Ceará) – 0,94