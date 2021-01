Gabriel Paulista, zagueiro brasileiro, renova com Valencia até 2024

Depois de se abrir uma discussão quanto a continuidade de Gabriel Paulista no Valencia, o zagueiro brasileiro de 30 anos firmou a extensão do contrato válida até o final da temporada 23/24.

O defensor que, no Brasil, atuou por Vitória e Taboão da Serra, está no futebol europeu desde 2013 e já teve passagens por Villareal e Arsenal. Atualmente no Valencia, Gabriel Paulista é considerado peça fundamental no time. A permanência do camisa 5 foi bastante comemorada pela torcida.

Gabriel tem uma relação boa com os torcedores espanhóis. Recentemente, ele se naturalizou hispânico e disse que almejava jogar uma Eurocopa. Segundo ele, o Brasil sempre estará no coração, mas, a Espanha deu a ele a oportunidade que precisava.