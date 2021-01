Gabriel Veron é elogiado por dirigente do Barcelona: ‘É o único no Brasil que tem o nosso perfil’

Gabriel Veron pode voltar à lista do Barcelona quando a nova direção assumir o clube. De acordo com o jornal “SPORT”, a joia do Palmeiras foi elogiada por um dirigente do clube catalão, que afirmou que o brasileiro “é o único jogador do Brasil com o perfil do Barça”.

Antes da Copa do Mundo Sub-17, em outubro de 2019, o secretário técnico do Barça elogiou o brasileiro ao jornal. Três semanas depois, ele conquistou o título mundial e foi eleito Bola de Ouro.

O Barça, porém, ainda não se mexeu por Veron. Sua versatilidade se enquadra no sistema implementado no clube catalão. Ele já foi procurado por Manchester United, City e Juventus.

Desde que completou 18 anos, em setembro de 2020, o jogador assinou um novo contrato com o Palmeiras até 2025. Sua cláusula de rescisão foi estipulada em 60 milhões de euros.